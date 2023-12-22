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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu, o anlar kamerada - Son Dakika
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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu, o anlar kamerada

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün ve çarptığı yayanın havaya uçma anı kameraya yansıdı. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ve yaya, çarpışmanın etkisiyle havada süzülürken güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

22.12.2023 - 09:07,
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Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu, o anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsünün ve çarptığı yayanın havaya uçma anı kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşa çarptı. Kazada yaya ve sürücü yaralandı. Kaza esnasında çarpışmanın etkisiyle yaralıların havaya uçma anlarıysa güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya havaya uçtu, o anlar kamerada
Kaynak: İHA
YORUMLAR

Motosiklet, Dörtyol, Hatay, Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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