Hafif Ticari Araç Çarptı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika
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Hafif Ticari Araç Çarptı, Sürücü Kaçtı

Kayseri'de karşıdan karşıya geçen genç, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; araç sürücüsü ise kazanın ardından ağır yaralı genci ve aracını bırakıp kaçtı.

11.09.2024 22:04
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Çarptığı genç yaşamını yitirdi, vicdansız sürücü kaçtı

Kayseri'de karşıdan karşıya geçen genç, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti

KAYSERİ - Kayseri'de yolun karşısına geçmeye çalışan genç hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken; araç sürücüsü ise kazanın ardından ağır yaralı genci ve aracını bırakıp kaçtı.

Melikgazi ilçesine bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada; yolun karşısına geçmeye çalışan 16 yaşındaki Resul Ahmet Yılmaz'a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BDH 092 plakalı hafif ticari araç çarptı. Talihsiz genç çarpmanın etkisiyle yola düşerek ağır yaralanırken, sürücü ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, ağır yaralı genç ise ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı. Resul Ahmet Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri de kaçan sürücüsü yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan; meydana gelen trafik kazası da çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından gencin yerde sürüklenmesi ve sürücünün aracından inip kaçması da görüntüye yansıdı.

Kaynak: İHA

Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hafif Ticari Araç Çarptı, Sürücü Kaçtı - Son Dakika

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