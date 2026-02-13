Çarşamba'da Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu - Son Dakika
Çarşamba'da Otomobil Fındık Bahçesine Uçtu

13.02.2026 20:52
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Araç takla atarak fındık bahçesine düştü.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin fındık bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun Çarşamba -Salıpazarı karayolu üzeri Yukarıdonurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B.(45) idaresindeki 34 NJJ 711 plakalı araç, Salıpazarı istikametine seyir halindeyken yoldan çıkıp takla atarak fındık bahçesine uçtu. Kazada araç içerisinde yolcu olarak bulunan N.B. (70) ve M.B. (72) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

20:28
