Çarşamba\'da Patpat Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde tarım aracı patpatın devrildiği kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çarşamba ilçesi Muşçalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Uyar idaresindeki patpat, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, Mehmet U., Fadime U., Ömer U. ve Dursiye Ş. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Ömer Uyar'ın cansız bedeni ise yapılan ilk incelemelerin ardından Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN