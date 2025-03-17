Çarşamba\'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Ordu kara yolu Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun yönünden Ordu istikametine seyir halinde olan Ş.Y. idaresindeki 60 FK 946 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen A.A. yönetimindeki 55 ALK 235 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Ş.Y. sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN