'Casper' lakaplı hırsız önce kameralara, sonra da polise yakalandı - Son Dakika
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'Casper' lakaplı hırsız önce kameralara, sonra da polise yakalandı

Mersin'de 'Casper' lakaplı hırsız, önce güvenlik kameralarına yakalandı, ardından polis tarafından tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaparken, çalınan araçların kameralarla tespit edildiğini ve şüphelinin 'Casper' olarak bilinen İ.A. olduğunu belirledi. Polis, düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı ve adliyeye sevk etti. Nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanan şüpheli cezaevine gönderildi.

28.03.2024 20:18  Güncelleme: 20:28
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'Casper' lakaplı hırsız önce kameralara, sonra da polise yakalandı

MERSİN - Mersin'de hayalet Casper ismiyle bilinen hırsız, önce kameralara sonra da polise yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesinde meydana gelen araç ve çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışması sonucu, çalınan araçlardan kamyonet Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlı kameralarla tespit edildi. Tespit edilen kamyonetle çeşitli hırsızlıklar yaptığını da belirleyen polis, o anların güvenlik kamerası görüntülerine de ulaşarak şüphelinin 'Casper' olarak bilinen İ.A. olduğunu öğrendi. Bunun üzerine polis şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Yakalanan şüphelilerden 2'si çok sayıda hırsızlık suçundan ifadeleri alınarak adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa 'Casper' lakaplı hırsız önce kameralara, sonra da polise yakalandı - Son Dakika

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