Çatalca'da ilginç hırsızlık: 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çatalca'da ilginç hırsızlık: 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

Geniş Video İzle

Çatalca'da 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındı. İddiaya göre, bungalovları inşa eden şahısla, bir ev sahibi arasındaki alacak verecek meselesinden dolayı alacaklı kişi evleri havuzlarıyla birlikte çaldı. Bungalovlardan geriye kalan çakıl taşlarının bulunduğu arazi böyle görüntülendi.

05.05.2024 12:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çatalca'da ilginç hırsızlık: 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar

Çatalca'da satın aldıkları evlerden geriye sadece çakıl taşları kaldı

İSTANBUL - Çatalca'da 5 adet bungalov alan vatandaşların evleri, havuzlarıyla birlikte çalındı. İddiaya göre, bungalovları inşa eden şahısla, bir ev sahibi arasındaki alacak verecek meselesinden dolayı alacaklı kişi evleri havuzlarıyla birlikte çaldı. Bungalovlardan geriye kalan çakıl taşlarının bulunduğu arazi böyle görüntülendi.

Olay, Çatalca Akalan Mahallesi'nde yapılan bir proje kapsamında 5 havuzlu bungalovda meydana geldi. Bungalovlar peyzaj düzenlemeleri yapıldıktan kısa süre sonra tatil sitesi modülüne göre planlanıp satıldı. Site içerisinde bulunan 5 komşu, evlerine eşyalarını yerleştirerek, bahçelerini kendilerine göre düzenledi. Bungalovlar, ev sahipleri tarafından hafta sonları ve boş vakitlerinde yazlık olarak kullanılmaya başlandı. İddiaya göre, bu 5 bungalovun sahiplerinden komşu Yahya Kemal Yaman isimli şahıs, siteyi yapan kişiyle alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı. Alacaklı olan Yahya Kemal Yaman bir gece, sitenin içerisindeki 5 bungalovu havuzuyla beraber çaldı. Ev sahipleri, olaydan birkaç gün sonra bungalovlara gidince şoke oldu. Evlerinden geriye çakıl taşlarının kaldığı gören ev sahipleri, jandarmaya ihbarda bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin hırsızlıkla ilgili incelemelerine devam ederken, ev sahipleri karşı karşıya kaldıkları durumu izah etmekte zorluk yaşıyor. 5 adet bungalovun çalışmasının ardından geriye kalan boş arazi havadan görüntülendi.

"Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar"

Yaşadıkları durumu anlatan ev sahiplerinden Enis Onat, "Burayı ben yaklaşık 1 sene önce almıştım. Burası beş ev olan butik bir siteydi ve çok güzel bir konseptti. Bir gün komşularımızdan birisi beni arayarak evlerin söküldüğünü söyledi. Biz gelip baktığımızda havuzların tesisatlarına kadar çalındığını gördük. Biz bu evleri alırken en büyük nedeni kapı numarasının olmasıydı, kapı numarası olması demek resmi olması demekti. Nasıl sizin şehir içinde bir eviniz varsa, burayı da aynı şekilde düşünebilirsiniz. Buraya vinçler, kamyonlar getirmişler ve bu şekilde çalmışlar. Bu işi yapanlardan birisi buradaki hissedarlardan biri. Biz kendisini bulduk. Bize evleri yapan kişiyle arasında maddi sıkıntı olduğunu söyledi. Biz şikayetçi olduk, inşallah hızlı bir şekilde sonuçlanmasını bekliyoruz. Her geçen zamanda evlerimizin ve diğer eşyalarımızın yok olma olasılığının artması anlamına geliyor" şeklinde konuştu.

"Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı"

Bir başka ev sahiplerinden olan Cahit Üçüncü ise, "Buradaki konutlardan birisinin sahibi bendim. Biz ilk duyduk ve satın aldık. Hoşumuza gitmişti. Bir site içerisinde çevre düzenlemesi yapılmış gayet güzel bir alandı. Biz diğer komşularımızla tanışmak için aradığımızda burada bir şey kalmadığını öğrendik. Ben gördüğümde şok oldum, hiçbir şey kalmamış. Jandarmaya giderek şikayetçi olduk şu anda bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatalca'da ilginç hırsızlık: 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:39 İsrail basını Türkiye’nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu İsrail basını Türkiye'nin boykotunu yazdı: Tel Aviv gafil avlandı, inşaat ve otomotiv sektörünü fena vurdu
12:15 Araç sahiplerine güzel haber Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine 1 lira 80 kuruş, motorine ise 1 lira 20 kuruş indirim geliyor
12:11 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor 100 bin lira maaşla çoban bulunamıyor
11:39 Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak Erdoğan değişim tartışmalarına noktayı koydu: Yönlendirmelerle adım atmayacağız, bizim belirlediğimiz takvim ve şartlarda olacak
09:51 Cem Garipoğlu’nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı Cem Garipoğlu'nun intihardan önceki son görüntüleri ortaya çıktı
12:19 1 Mayıs’ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 12 kişi daha gözaltına alındı
11:37 Sharon Stone’dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı Senaristten yanıtı var Sharon Stone'dan yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı! Senaristten yanıtı var
11:13 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı 11 yaşındaki öğrencisini istismar eden 24 yaşındaki kadın öğretmen tutuklandı
10:59 Plajda cinsel ilişki skandalı OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı Plajda cinsel ilişki skandalı! OnlyFans için video çeken kadın tepkiler sonrası yakalandı
10:07 AK Parti Genel Merkezi’ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel’e mi jest yoksa Bahçeli’ye mi AK Parti Genel Merkezi'ndeki zirve kafaları karıştırdı: Özel'e mi jest yoksa Bahçeli'ye mi?
09:35 Türkiye’nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor İşte atmayı düşündükleri 4 adım Türkiye'nin ticareti kestiği İsrail harekete geçiyor! İşte atmayı düşündükleri 4 adım
08:47 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş’ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten iddianameye tepki: Faillerin korunup kollandığı açık, yazıklar olsun
03:29 Hayvanları Koruma Derneği’nde horoz dövüşü Baskınla yakalandılar Hayvanları Koruma Derneği'nde horoz dövüşü! Baskınla yakalandılar
02:55 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 38 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 13:05:06. #1.12#
SON DAKİKA: Çatalca'da ilginç hırsızlık: 5 evi havuzlarıyla beraber çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement