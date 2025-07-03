Çatalca\'da Minibüs Tıra Çarptı

İstanbul Çatalca'da Bulgaristan plakalı minibüs park halindeki tıra çarptı. Araçta sıkışan kadın itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat dün 20.00'da Çatalca Binkılıç Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bulgaristan plakalı minibüs park halindeki tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren minibüste sıkışan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı kadın ambulans helikopter ile Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL