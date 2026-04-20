Çatalca'da Takla Atan Araçta 2 Çocuk Yaralandı

Çatalca'da ehliyetsiz olduğu iddia edilen sürücünün yaptığı hatalı sollama sonucu kontrolden çıkan araç takla attı. Kazada biri sürücü olan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, dün Çatalca Karacaköy Mahallesi Sultan Fatih Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, içerisinde 16 yaşlarında iki çocuğun bulunduğu otomobil, aynı istikamette ilerleyen bir aracı sollamaya çalıştı. Bu sırada karşıdan gelen otomobille çarpışmamak için sürücü direksiyonu kırınca kontrolden çıkan araç, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçta maddi hasar meydana gelirken, kaza anı bir aracın kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL