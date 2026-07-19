Çatalca'da Tarla Yangını

İstanbul Çatalca'da tarlada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Çatalca ilçesi İzzettin Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. İlk edinilen bilgilere göre, tarlada başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı. - İSTANBUL