Çatalca'da taşkın serayı su altında bıraktı, çiçek fideleri ve ürünler zarar gördü - Son Dakika
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Çatalca'da taşkın serayı su altında bıraktı, çiçek fideleri ve ürünler zarar gördü

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Çatalca\'da taşkın serayı su altında bıraktı, çiçek fideleri ve ürünler zarar gördü
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Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'nde gün boyu etkili olan sağanağın ardından dere taştı. Taşkın sularının seraya dolmasıyla çiçek fideleri ve diğer ürünlerin tamamı zarar gördü, olayda yaralanma yaşanmadı.

Çatalca'da etkili olan sağanak yağışın ardından dere taştı. Taşkın sularının bir serayı basması sonucu içeride bulunan çiçek fideleri ve diğer ürünler zarar gördü.

İstanbul'da gün boyu etkili olan yağış sonrası Çatalca'nın Dağyenice Mahallesi'ndeki derenin su seviyesi yükselerek taştı. Dere yatağından taşan sular, çevrede bulunan seraya doldu. Kısa sürede su altında kalan serada yetiştirilen çiçekler ve diğer ürünler zarar gördü. Serada bulunan ürünlerin tamamının taşkın sularından etkilendiği öğrenilirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaynak: İHA
İstanbul3. SayfaÇatalcaGüncelYaşamSon Dakika

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