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Çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Günlük kiralık evde korkutan yangın

KARABÜK - Karabük'te 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1009 Nolu Caddede meydana geldi. 5 katlı apartmanda Ramazan T.'ye ait günlük kiralık evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü.

Maddi hasara yol açan yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.