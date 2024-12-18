Çatıda çalışırken düştü, hayatını kaybetti

3.Sayfa

Kocaeli'de çöken çatıdan düşen ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi Orçun Hoşbaşak hayatını kaybetti.

İzmit sanayi sitesinde 31 yaşındaki Orçun Hoşbaşak, bugün akşam saatlerinde dükkanın çatısında çalıştığı esnada yaklaşık 6 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralı olarak Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan işçi Hoşbaşak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ