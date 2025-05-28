Çatıda Halı Yıkayan Baba ve Çocuk - Son Dakika
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Çatıda Halı Yıkayan Baba ve Çocuk

Çatıda Halı Yıkayan Baba ve Çocuk
28.05.2025 15:03
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Küçükçekmece'de baba, çocuğuyla çatıda halı yıkarken görüntülendi. Güvenlik endişe yarattı.

Küçükçekmece'de çocukla birlikte çatıda halı yıkayan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Küçükçekmece Sefaköy'de bir vatandaş çocuğuyla birlikte çatıda halı yıkarken cep telefonu ile görüntülendi. Çocuk çatıda dolaşırken, vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, vatandaşın halı yıkadığı ve çocuğun yanında dolaştığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çatıda Halı Yıkayan Baba ve Çocuk - Son Dakika

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