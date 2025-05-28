Çatıda Halı Yıkayan Baba ve Çocuk

Küçükçekmece'de çocukla birlikte çatıda halı yıkayan vatandaş yürekleri ağza getirdi.

Küçükçekmece Sefaköy'de bir vatandaş çocuğuyla birlikte çatıda halı yıkarken cep telefonu ile görüntülendi. Çocuk çatıda dolaşırken, vatandaşın rahat tavırları dikkat çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntüde, vatandaşın halı yıkadığı ve çocuğun yanında dolaştığı görülüyor. - İSTANBUL