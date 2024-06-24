Çatıda ipe dolanan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Çatıda ipe dolanan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

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Kırklareli'nde bulunan bir hastanenin çatısında ipe takılan ebabil kuşu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, kuşu kurtararak doğal ortamına saldı.

24.06.2024 18:31
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Çatıda ipe dolanan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde çatının kenarında ipte asılı kalan ebabil kuşunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Kocasinan Mahallesi Okullar Caddesi'nde bulunan özel bir hastanenin çatısında kuşun ipe takıldığını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ipe dolanan ebabil kuşunu kurtardı.

Daha sonra kuş doğal ortamına salındı.

Kaynak: İHA

Kırklareli, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çatıda ipe dolanan kuşu itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

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