Çatıdan Atlarken Ayağını Kıran Firari

Evinin çatısından karşı binaya atlamaya çalışan cezaevi firarisi ayağını kırdı
13 farklı suçtan toplam 33 yıl hapis cezası bulunan firari önce ameliyata sonra cezaevine gönderilecek
DİYARBAKIR - Batman'da cezaevinden kaçan zanlı, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde polisten kaçarken çatıdan başka binaya atlarken ayağını kırdı. Gözaltına alınan zanlı, önce ameliyata sonra cezaevine gönderilecek.
13 farklı suçtan toplamda 33 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.T.(43), Batman'dan cezaevinden kaçtığı bilgisini alan Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin ikametinin de bulunduğu Tekel Mahallesini ablukaya aldı.
Şüphelinin ikametinde arama yapılacağı esnada polisin dur ihtarına uymayan D.T., ikametin çatısından diğer binaya atlamaya çalışırken 4 metre yüksekten yere düştü.
Olay yerine gelen 112 görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından geniş güvenlik tedbiri altında Bismil Devlet Hastanesine intikal ettirilen D.T.'nin sol ayağının kırıldığı öğrenildi.
Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken zanlı, sevk edileceği hastanede ameliyattın ardından cezaevine teslim edileceği öğrenildi.
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