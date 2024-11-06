Çaycuma'da 8 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekiplerince 8 kaçak göçmen yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Burunkaya köyünde bulunan yapımı devam eden Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kaçak göçmen çalıştırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese gelen ekiplerce 8 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmenlerden 4'ünün sınır dışı edileceği, diğer 4 kişinin ise serbest bırakıldığı öğrenildi. - ZONGULDAK