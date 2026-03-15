Çaydan Düşen Adam Hastaneye Kaldırıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dengesini kaybederek çaya düşen şahıs, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Oba Çayı kenarında bulunan duvarın üzerinde duran ve henüz kimliği öğrenilemeyen bir erkek, dengesini kaybederek çaya düştü. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla çay içerisinde bulunan yaralıya ulaştı. Sedye ile bulunduğu yerden çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - ANTALYA