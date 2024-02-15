Çayırova'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çayırova'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Yangında Zarar Gördü

Çayırova\'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Yangında Zarar Gördü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan bir inşaat alanında, işçilerin kaldığı konteynerde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda konteynerde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.02.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Özgürlük Mahallesi 210/1 Sokak'taki inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, konteynerde çıkan yangını söndürdü. Yangın sebebiyle konteynerde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, İtfaiye, Kocaeli, İtfaiye, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Yangında Zarar Gördü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 16:51:40. #1.11#
SON DAKİKA: Çayırova'da İnşaat İşçilerinin Kaldığı Konteyner Yangında Zarar Gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement