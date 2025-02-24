Çayırova'da Market Denetimleri Artıyor - Son Dakika
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Çayırova'da Market Denetimleri Artıyor

Çayırova\'da Market Denetimleri Artıyor

Çayırova'da Ticaret İl Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri, CİMER üzerinden gelen şikayetler doğrultusunda marketlerde denetim yaparak eksikliklere ceza uyguladı. Denetimlerde raf-kasa fiyat uyumu, hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi.

24.02.2025 17:19  Güncelleme: 17:21
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Çayırova'da ticaret il müdürlüğü ile zabıta ekipleri, vatandaşların CİMER üzerinden gelen şikayetleri sonrasında marketlerde denetim gerçekleştirerek eksikliklere ilişkin cezai işlem uyguladı.

Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak adına çalışmalarına devam ediyor. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte ilçe genelindeki marketlerde denetim gerçekleştiren Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, CİMER üzerinden gelen şikayetleri değerlendirdi. Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerle birlikte söz konusu marketlere giden Çayırova Zabıtası, burada raf-kasa fiyat denetimi ile ürünlerde son kullanma tarihi denetimi yaptı. İlçedeki vatandaşlardan gelen şikayetlere söz konusu ürünlerle birlikte marketteki diğer ürünleri de inceleyen ekipler, tespit ettikleri aksaklıklara yönelik cezai işlem uyguladı.

Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü ile Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yaptıkları denetimlere düzenli aralıklarla devam edeceklerini belirtirken, özellikle vatandaşların tüketici haklarının korunması adına çalışmaların süreceğini açıkladı. Yaklaşan Ramazan ayı öncesinde de denetim yapacak ekipler, ilçedeki marketlerde raf-kasa fiyat uyumu, hijyen, son kullanma tarihi ve gramaj kontrollerinin devam edeceğini belirtti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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