Çayırova'da Veteriner Hekim Darp Edildi Olayına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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Çayırova'da Veteriner Hekim Darp Edildi Olayına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir veteriner hekimin darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın başlangıcında veteriner hekimin müşterinin omuzlarına sert şekilde vurduğunu söyleyen avukat, olayın sonucunun değil başlangıcının önemli olduğunu belirtti. Olay, para sebebiyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle gerçekleşmişti. Şüpheliler gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Avukat, müvekkilinin hırsız muamelesi gördüğünü ve müştekinin hakaret ettiğini iddia etti. Olayın nasıl gerçekleştiği ise görüntülerle ortaya çıktı.

30.07.2024 13:43
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde veteriner hekimin darp edildiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayın başlangıcında veteriner hekimin müvekkilinin omuzlarına sert şekilde vurduğunu söyleyen avukat Berat Kızılkan, "Olayın sonucunun kimse tarafından onaylanmayacağını biz de kabul ediyoruz ancak burada değerlendirilmesi gereken önemli husus olayın sonucundan ziyade başlangıcıdır" dedi.

Çayırova'daki veteriner kliniğinde 1 Temmuz'da meydana gelen olayda, kliniğe giden müşteri Can Sönmez ile veteriner hekim Ali Özen, arasında para sebebiyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Can Sönmez ile 2 yeğeninin saldırısına uğrayan veteriner hekim Özen'in şikayette bulunması sonrasında şüpheliler gözaltına alınmıştı. İfadeleri sonrasında Can Sönmez ile T.Ş. ve A.S. isimli 2 yeğeni çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin yeni görüntüler Can Sönmez'in avukatı Berat Kızılkan tarafından kamuoyuyla paylaşıldı.

Söz konusu olayın sonucunu tasvip etmediklerini söyleyen Avukat Berat Kızılkan, "Olayın sonucunun kimse tarafından onaylanmayacağını biz de kabul ediyoruz ancak burada değerlendirilmesi gereken önemli husus olayın sonucundan ziyade başlangıcıdır. Müvekkilim yıllardır alışveriş yaptığı veteriner kliniğe giderek köpeğine alışveriş yapmak istiyor. 245 TL'lik ücrete 2 tane 200'lük banknot vererek ödemeyi gerçekleştiriyor. Ne yazık ki müşteki tarafından paranın üstü nakit olarak müvekkili verilemeyeceği, kasada bozuk para sorunu olduğu söyleniyor" dedi.

"Müvekkilime hırsız muamelesi yapıldı"

Avukat Berat Kızılkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müvekkilim '400 TL sende kalsın, para üstü 155 TL'yi sonraki alışverişimde ya da ertesi gün geldiğim zaman alırım' demesine rağmen ne yazık ki müvekkilimin klinikten dışarı çıkması müşteki tarafından engelleniyor. 'Ben bu parayı yırtar atarım' şeklinde beyanda bulunuyor. Paranın korunması hakkında kanuna yönelik olarak muhalefet eyleminde bulunduğu da ortadadır. Yıllardır alışveriş yapan müvekkilime tabiri caizse 45 TL'lik çok cüzi rakamdan dolayı hırsız muamelesi yapılıyor. 'Bu parayı vermezsin, kaçarsın' şeklinde tavır sergileniyor"

"İlk müvekkilim darp edilip hakarete uğradı"

Tartışmanın başlangıcında veteriner hekimin Can Sönmez'in omuzlarına sert şekilde vurduğunu ifade eden Kızılkan, "Müşteki 25-30 yaşlarında, müvekkilim ise 50-55 yaşlarında bir vatandaştır. Fazla ödeme yapan müvekkilime, klinikte bulunan kadın da dahil olmak üzere 'Geri zekalı' diyerek hakaretlerde bulunuluyor. Hakaret suçuna yönelik de suç duyurunda bulunacağız. Olayın oluş şeklini kamuoyunun takdirine arz ediyoruz. Müvekkilimin olay gerçekleşmesinden sonra yanında 2 kişi ile kliniğe gelmesi kamuoyunda tartışma oluşturdu. Müvekkilim şeker hastasıdır, olay yerine gelen diğer 2 kişi koruması değil çekirdek ailesidir. Müvekkilim şeker hastası olmasından dolayı darp edildiği kliniğe tekrardan gideceğini ailesine söylüyor, ailesi de problem olmasın diye kendisi ile birlikte gidiyor" diye konuştu.

"Çalışanı iş yeri sahibine şikayet etmek için kliniğe gidildi"

Kliniğe 3 kişi gidilmesinin sebebine de değinen Avukat Kızılkan, "Şahıslar, işletmenin sahibi olan kişiye, müşteri memnuniyeti kapsamında, müştekinin sergilemiş olduğu tavırları şikayet edilmesi konusunda görüşme yapmak amacıyla olay yerine gidiyorlar. Hatta müvekkilim ilk olay gerçekleştiği anda 'Ben buraya geleceğim, seni burada görmeyim' şeklinde beyanlarda bulunuyor. 'Seni burada görmeyim' şeklinde beyanı tehdit değil, müşteri olarak iş yerine şikayet etme saikidir. Olay yerine gelindiği zaman ürünler masanın üstüne konuluyor, paranın iadesi talep ediliyor, ondan sonra tasvip etmediğimiz olaylar gerçekleşiyor. Olayın oluş şekli ne yazık ki basına yansıtıldığı gibi değil. Bütün görüntüler kamuoyunun takdirindedir. Gerekli soruşturma, kavuşturma tarafımızca takip edilecektir" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Çayırova, Kocaeli, Hayvan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çayırova'da Veteriner Hekim Darp Edildi Olayına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çayırova'da Veteriner Hekim Darp Edildi Olayına İlişkin Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı - Son Dakika
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