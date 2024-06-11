ÇEDES Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da kültür şenliği düzenlendi - Son Dakika
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ÇEDES Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da kültür şenliği düzenlendi

Afyonkarahisar İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle ÇEDES projesi çerçevesinde yıl sonu kültür şenliği düzenlendi. Şenliğe, İl Müftü Vekili, İl Müftü Yardımcısı, Gençlik koordinatörü, ÇEDES koordinatörü, öğrenciler, öğretmenler ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Etkinlikte unutulmaya yüz tutan sokak oyunları oynatıldı ve öğrencilere yemek ikram edildi.

11.06.2024 10:58
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Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde Afyonkarahisar İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile yıl sonu kültür şenliği düzenlendi.

Selçuklu ve İmam-ı Azam Camilerinde gerçekleştirilen şenliğe, İl Müftü Vekili Harun Yılmaz, İl Müftü Yardımcısı Ayşegül Kurt, Gençlik koordinatörü Hacer Genç, ÇEDES koordinatörü Mehmet Okumuş, Gençlik Merkezi Sorumlusu Mehmet Seyman, manevi rehberler, din görevlileri, öğrenciler öğretmenler ve paydaş kurumların temsilcileri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmenler tarafından, etkinliğe katılan öğrencilere, matrak, halat çekme, mendil kapmaca, çuval yarışı gibi unutulmaya yüz tutan sokak oyunları oynatıldı. Oyunlar ve etkinliklerle keyifli zaman geçiren öğrencilere Müftülük görevlileri tarafından yemek ikram edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik, Müftü, Spor, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ÇEDES Projesi kapsamında Afyonkarahisar'da kültür şenliği düzenlendi - Son Dakika

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