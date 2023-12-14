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Çekmeköy'de Korsan Taşımacılık Yapan Minibüse Cezai İşlem - Son Dakika
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Çekmeköy'de Korsan Taşımacılık Yapan Minibüse Cezai İşlem

Çekmeköy'de yapılan polis denetiminde durdurulan bir servis minibüsünün ruhsatsız olduğu ve korsan taşımacılık yaptığı tespit edildi. Minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza kesilirken minibüs trafikten men edildi.

Çekmeköy\'de Korsan Taşımacılık Yapan Minibüse Cezai İşlem
14.12.2023 - 12:11,
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Çekmeköy'de polisin yaptığı denetimde durdurulan servis minibüsünün ruhsatsız olduğu ve minibüsle ikiz plaka yöntemi kullanılarak korsan taşımacılık yapıldığı belirlendi. Minibüs sürücüsüne 42 bin 401 TL ceza kesilirken minibüs trafikten men edildi.

Çekmeköy İlçesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince dün yapılan denetimler esnasında durdurulan bir servis minibüsünün ruhsat belgelerinin olmadığı anlaşıldı. Yapılan incelemede, ikiz plaka yöntemiyle minibüsün korsan taşımacılık için kullanıldığı tespit edildi. Minibüs sürücüsü Ş.K. polis merkezine götürüldü.

Şahsa, tescil belgesini araçta bulundurmamak maddesinden 370 TL, başka araca tescilli plakayı takmak maddesinden 20 bin 302 TL, korsan taşımacılık maddesinden 20 bin 342 TL, muayenesi yapılmamış bir araçla trafiğe çıkmak maddesinden 951 TL, zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak maddesinden 436 TL olmak üzere toplamda 42 bin 401 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca minibüs trafikten men edildi. Ş.K. adlı şahıs hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Ulaşım, Güvenlik, Trafik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de Korsan Taşımacılık Yapan Minibüse Cezai İşlem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çekmeköy'de Korsan Taşımacılık Yapan Minibüse Cezai İşlem - Son Dakika
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