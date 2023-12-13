 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çekmeköy'de Kredi Dolandırıcılarına Polis Tuzağı - Son Dakika
Üye Girişi

Çekmeköy'de Kredi Dolandırıcılarına Polis Tuzağı

Çekmeköy'de yüksek miktarda kredi almak isteyen bir vatandaş, internetten tanıştığı kişiler tarafından dolandırıldı. Polise şikayet eden mağdur, tekrar buluşma talebinde bulunarak şüphelileri tuzağa düşürdü. 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Çekmeköy\'de Kredi Dolandırıcılarına Polis Tuzağı
13.12.2023 - 16:24,  Güncelleme: 16:27
Abone Ol

Çekmeköy'de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından 77 bin TL dolandırıldı. Polise şikayetini bildiren mağdur, şüphelilerle tekrar iletişime geçerek krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. Polis tarafından düzenlenen 'buluşma' görünümlü tuzağa giden 6 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin suçüstü yakalandıkları anlar polis kamerasına yansıdı.

Çekmeköy'de 11 Eylül Pazartesi günü yaşanan olayda, iddiaya göre M. A. isimli vatandaş yüksek miktarda kredi kullanabilmek amacıyla internet üzerinden bazı şahıslarla iletişime geçerek buluştu. Şahıslar, 'kredi için sigorta yapmamız lazım' diyerek M.A.'nın 77 bin TL tutarında parasını aldı. Kendisine kredi çıkmayınca dolandırıldığını anlayan M.A. polise giderek şikayetçi oldu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin şüpheli şahısları yakalamak için yaptığı çalışmalar doğrultusunda, M.A. adlı mağdur vatandaş ile şüpheliler arasında tekrar iletişim sağlandı. M.A., şüphelilere krediye ihtiyacı olduğunu ve tekrar buluşmak istediğini belirtti. M.A.'nın buluşma isteğini kabul eden ve buluşma adresi olarak belirlenen Ümraniye'de bir kafeye giden Ahmet Ö., (25) Baran A.(32), Doğan D.(27), Muhammet Can A.(18), Serkan Ç.(24), Emrah Ç.(26) adlı şüpheliler polis tarafından olay yerinde suçüstü yakalandı.

Baran A.'nın 6 adet kaydı, Doğan D.'nin de 2 adet kaydı olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelilerin benzer yöntemlerle 5 kişiyi daha dolandırdıkları tespit edildi.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin, kafede suçüstü yakalandıkları anlar ise polis kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de Kredi Dolandırıcılarına Polis Tuzağı - Son Dakika


16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10
Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55
Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor? Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38
Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35
Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22
Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20
Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor

Son Dakika
15:05 ŞAHİNBEY BELEDİYESİ'NDEN GENÇLERİ SPORLA BULUŞTURAN KÖY
16:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti
16:10 Kenan Öztürk, Deniz Akkaya'nın ''Eş değiştirme partisi verdi'' sözünü yalanladı
15:55 Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki: Demirtaş'a selam söyleyenler ne yüzle buraya geliyor?
15:38 Kadın avukatın savcının odasında çektirdiği fotoğraf tartışma yarattı: Ben asla kaybetmem ya kazanırım, ya öğrenirim
15:35 Verdiği cevap çok konuşulur! Mehmet Büyükekşi'yi terleten soru
15:34 Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki haliyle büyüledi
15:22 Avustralyalı genç, köpek balığının videosunun çektiği sırada balık bacağını kopardı
15:20 Tesla, 2,03 Milyon Aracını Geri Çağırıyor
15:04 Vatandaşın otopark isyanına Vali Gül'den 2 kelimelik yanıt! Hem İBB'ye hem emniyete ihbarda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 16:36:41. #1.12#
SON DAKİKA: Çekmeköy'de Kredi Dolandırıcılarına Polis Tuzağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement