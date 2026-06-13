Çekmeköy'de servis minibüsü eve uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Çekmeköy'de servis minibüsü eve uçtu: 1 yaralı

Çekmeköy\'de servis minibüsü eve uçtu: 1 yaralı
13.06.2026 23:59
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Çekmeköy'de servis minibüsü kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu.

Çekmeköy'de servis minibüsü kontrolden çıkarak bir evin bahçesine uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Şehit Turan Caddesi üzerinde meydana geldi. Sümbül Sokak üzerinden gelen servis minibüsü sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun karşısında bulunan evin bahçesine uçtu.

Kaza sonucu servis sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışma sonucunda yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili konuşan Murat Küçük adlı vatandaş, "Yokuştan freni patlayan araç buradan geldi. Biz de büyük bir gürültüyle çıktık. Ben çöp kamyonu sandım. Ama freni patlayan araç buradan gürültüyle aşağı doğru indi. Çok korktuk. Şoförün bilincinin kapalı olduğu söylendi. Araçta yolcu yoktu tek başınaydı" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çekmeköy'de servis minibüsü eve uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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