Çekyat İçinden 7 Ruhsatsız Silah Çıktı

3.Sayfa

Çekyatın içerisinden silahlar çıktı

ADANA - Adana'da Seyhan polisi bir eve yaptığı baskında çekyat içerisine zulalanmış 7 ruhsatsız silah ele geçirdi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 14 yaşındaki Ö.A. isimli kişinin kaldığı evde ruhsatsız silahlar olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler bunun üzerine şüphelinin Kavaklı Mahallesi'nde ikamet ettiği eve operasyon yaptı.

Operasyonda evde yapılan aramada çekyatın içerisine zulalanmış, 6 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 6 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli polis merkezine götürüldü.