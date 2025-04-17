Cem Yiğit Üzümoğlu\'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi

ferudun ozmen:

Yalakalığında bir sınırı olmalı bence bu nedir ya insanlar her zaman her söylediğinize yaptığınıza alkış tutmak beğenmek zorunda değiller. Sizin gibi aynı düşüncede olmayınca hemen vatan haini terörist çapulcu nasıl bir demokrasi anlayışı bu Allah aşkına. Adam eline silahı alıp sağı solu taramadı sadece kendi düşüncesini ifade etti bu kadar basit. Asıl hain demokrasiyi yok etmeye çalışan sizlersiniz.