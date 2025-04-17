Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi - Son Dakika
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Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi

Cem Yiğit Üzümoğlu\'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan boykot çağrısı soruşturması nedeniyle 3 Nisan'da gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağı devam ediyor. Yunanistan'daki tiyatro oyununa gidemediğini belirten Üzümoğlu, ''Sanatını icra edemeyen bir sanatçı, nasıl sanatçı olacak?'' sözleriyle yaptığı itirazın reddedildiğini duyurdu.

17.04.2025 15:20
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Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan boykot çağrısı soruşturmasında 3 Nisan'da gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş ardından adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Boykot çağrısı ile gözaltına alınıp bırakılan oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yaptığı itiraz reddedildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi

KARARI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yunanistan'da oynadığı oyununa gidemediğini belirten Üzümoğlu'nun açıklaması şöyle: "Yurt dışına çıkış yasağına dair itirazım reddedildi. Yani Yunanistan'da tiyatro oyunumu oynamaya devam edemiyorum. Bütün bu sanatçı tartışmasına bir soru da ben sorayım. Eğer bir sanatçı sanatını icra edemiyorsa nasıl sanatçı olacak?"

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Yiğit Üzümoğlu, Kültür Sanat, Yunanistan, 3-sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Hazal Seyit:
    sende sanatını sanat dalında devam et siyaset dalında degıl 23 2 Yanıtla
  • Ra71mo19:
    kendisini sanatçı zanneden birisi daha 19 2 Yanıtla
  • Nurdan01:
    Önce sanatçı demek için devletine milletine ve Türk aile yapısına faydalı yapıcı birlik ve beraberliği sağlayıcı örnek işler yapmanız lazım. Para şan şöhret için devlet millet ve aile bütünlüğünü bozucu işleri sanat demokrasi özgürlük barış adı altında yapmaya artık ne bu millet istiyor ne de devletimiz ???????????? 16 3 Yanıtla
  • Hakan1421:
    vatan haini sanatçı nasıl sanatçı olacak 13 3 Yanıtla
  • ferudun ozmen:
    Yalakalığında bir sınırı olmalı bence bu nedir ya insanlar her zaman her söylediğinize yaptığınıza alkış tutmak beğenmek zorunda değiller. Sizin gibi aynı düşüncede olmayınca hemen vatan haini terörist çapulcu nasıl bir demokrasi anlayışı bu Allah aşkına. Adam eline silahı alıp sağı solu taramadı sadece kendi düşüncesini ifade etti bu kadar basit. Asıl hain demokrasiyi yok etmeye çalışan sizlersiniz. 2 10 Yanıtla
  • Mehmet Erginer:
    Absürt Yasaklarla kim nereye varmış sa biz varacaz..... 0 5 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cem Yiğit Üzümoğlu'nun yurtdışına çıkış yasağına itirazı kabul edilmedi - Son Dakika
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