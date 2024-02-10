Ayakkabılar önce denedi sonra çaldı: Hırsızlık anı kameraya yansıdı

3.Sayfa

Akaryakıta bir okkalı zam daha

Ayakkabı hırsızı Bursa'da kayda geçti. Camiye giren bir şüpheli, ayakkabıları denedikten sonra çaldı. Güvenlik kameralarından tespit edilen hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından ise tutuklandı.

AYAKKABI VE RAHLE ÇALDI

Çakıllı Küme Camisine giren 28 yaşındaki Uğur P., bir süre boyunca çevreyi gözetledi. Ardından da ayakkabılıkta gözüne kestirdiği ayakkabılara yönelerek hepsini tek tek denedi. Beğendiği ve ayağına olan ayakkabıyı sonunda bulan hırsız, rahleleri de alarak camiden çıktı.

KAMERALARDAN TESPİT EDİLİP YAKALANDI

Ayakkabılarının yerinde olmadığını gören cami cemaati, durumu polis ekiplerine haber verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını inceleyerek Uğur P.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.