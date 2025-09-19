Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı

Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda yangın çıktı
19.09.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şişli'deki konser salonunda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul Şişli'de bulunan konser salonunda yangın paniği yaşandı. Saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tadilatı yapılan konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Acil Durum, İstanbul, Güvenlik, İtfaiye, 3-sayfa, Yaşam, Şişli, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Park yeri kavgasında komşusunu silahla öldürdü, kızını yaraladı Park yeri kavgasında komşusunu silahla öldürdü, kızını yaraladı
Antalya ve Muğla kabusu yaşıyor Alevler yerleşim yerlerine ulaştı Antalya ve Muğla kabusu yaşıyor! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
Araç sahipleri dikkat Benzine 1 lira zam geliyor Araç sahipleri dikkat! Benzine 1 lira zam geliyor
Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik Galatasaray taraftarı yıldız futbolcuya öfke kusuyor: Onun yüzünden kaybettik
Vergi yüzsüzleri açıklanıyor Maliye tebliği yayınlandı Vergi yüzsüzleri açıklanıyor! Maliye tebliği yayınlandı

22:40
Sergen Yalçın’dan oyuncularını üzecek sözler
Sergen Yalçın'dan oyuncularını üzecek sözler
21:52
Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü
Beşiktaş, Göztepe deplasmanından puansız döndü
21:34
Boğaz’da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı Çok sayıda yaralı var
Boğaz'da korku dolu anlar: Yolcu motoru ile kuru yük gemisi çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
21:28
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
Çocuklarının gözü önünde babaya tokat atan saldırgan, aynı gün bakın ne yapmış
21:12
Trump tarih verdi: Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırlayacağım
Trump tarih verdi: Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağım
18:53
İmamoğlu’nun ’Ahmak Davası’nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
İmamoğlu'nun 'Ahmak Davası'nda aldığı siyasi yasak da içeren ceza istinafta onandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2025 23:23:41. #7.13#
SON DAKİKA: Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.