Cemal Reşit Rey Konser Salonu\'nda yangın çıktı

Şişli'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.

İstanbul Şişli'de bulunan konser salonunda yangın paniği yaşandı. Saat 21.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Dar'ül Bedayi Caddesi'nde bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tadilatı yapılan konser salonunun çatı arasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜRELİ PANİĞE NEDEN OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı. Yangın bölgede kısa süreli paniğe yol açarken, olayla ilgili çalışma sürüyor.