CENTCOM Komutanı Cooper Hürmüz Boğazı'nda uçtu, son 6 ayda 3 binden fazla gemi geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

CENTCOM Komutanı Cooper Hürmüz Boğazı'nda uçtu, son 6 ayda 3 binden fazla gemi geçti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CENTCOM Komutanı Cooper Hürmüz Boğazı\'nda uçtu, son 6 ayda 3 binden fazla gemi geçti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CENTCOM Komutanı Cooper, Hürmüz Boğazı üzerinde CH-47 Chinook ile uçuş yaparak İran'a yönelik deniz ablukasındaki birlikleri ziyaret etti. CENTCOM, son altı ayda 3 binden fazla ticari geminin güvenli geçtiğini ve ana güzergahların İran'a ait mayınlardan arındırıldığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper, ABD Kara Kuvvetlerine ait CH-47 Chinook tipi helikopterle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirerek mevcut operasyonel durumu gözlemledi.

CENTCOM Komutanı Brad Cooper, İran'a yönelik deniz ablukasını uygulayan birlikleri ziyaret etti. Cooper, ABD Kara Kuvvetlerine ait CH-47 Chinook tipi helikopterle Hürmüz Boğazı üzerinde uçuş gerçekleştirerek mevcut operasyonel durumu gözlemledi.

"Hürmüz Boğazı'ndaki ana geçiş güzergahları bugün de İran'a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda"

Cooper, "Körfez'deki ortaklarımızın ve denizcilik sektörünün yanında omuz omuza durmaya devam ediyoruz. Bu ziyaret, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün sürdürülmesine yönelik güçlü taahhüdümüzü ortaya koyuyor. Halkımızın olağanüstü çabaları sayesinde Hürmüz Boğazı'ndaki ana geçiş güzergahları bugün de İran'a ait deniz mayınlarından arındırılmış durumda. ABD'deki kurumlar arası ekiplerimiz, Körfez İşbirliği Konseyi ve denizcilik sektörüyle birlikte ticari gemi trafiğinin kesintisiz sürmesini sağlamaya odaklanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Son altı ayda 3 binden fazla ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti"

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, "CENTCOM kuvvetlerinin desteğiyle son altı ayda 3 binden fazla ticari gemi Hürmüz Boğazı'ndan güvenli şekilde geçti. ABD kuvvetlerinin, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından döşenen deniz mayınlarını boğazdaki uluslararası deniz taşımacılığı güzergahlarından başarıyla temizlemesinin ardından son aylarda ilerleme kaydedilmeye devam edildi. Cooper, ziyaret sırasında mayın temizleme görevine destek veren ABD askerleriyle bir araya geldi. Askerlere devam eden bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etti" dedi.

CENTCOM ayrıca, Devrim Muhafızları'nın saldırılarına rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin yüzde 95'inden fazlasının seferlerini güvenli şekilde tamamladığını ve bunu ABD ve bölgesel ortaklarının uluslararası su yolunda kontrolü elinde bulundurduğunu açıkça gösterdiğini vurguladı.

Kaynak: İHA
Hürmüz Boğazı3. SayfaPolitikaDünyaİranSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
21:50
Meloni’nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya’da tartışma yarattı
Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı
21:47
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
21:29
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
21:07
Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu
Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 22:05:34. #7.13#
SON DAKİKA: CENTCOM Komutanı Cooper Hürmüz Boğazı'nda uçtu, son 6 ayda 3 binden fazla gemi geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei