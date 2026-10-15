CENTCOM, Umman Körfezi'nde İran bağlantılı tekneyi vurdu, mürettebat tahliye edildi

ABD, Umman Körfezi'nde ABD Donanması gemilerini hedef alan İran bağlantılı bir tekneyi vurduklarını açıkladı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Umman Körfezi'nde keşif faaliyetlerinde bulunan ve ABD Donanması gemilerini hedef alan İran bağlantılı bir tekneyi vurduklarını açıkladı. Tekne vurulmadan önce mürettebatın güvenli bir şekilde tahliye edildiği aktarıldı. Mürettebatın ülkelerine gönderilmesine yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

CENTCOM'un 6 Ekim'de yaşanan olaya ilişkin açıklamasında, "İran Devrim Muhafızları Ordusu son 7 aydır ABD Donanması'na ait savaş gemilerinin yanı sıra, bölge sularından geçiş yapan binlerce sivil denizciyi de ayrım gözetmeksizin hedef almaya devam ediyor" denildi.