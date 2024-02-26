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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde köy muhtarı tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Ulusu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yeşilöz köyü muhtarı Kadir Y. ile Erdal Dağıstan arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yeşilöz köyü muhtarı Kadir Y., Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdal Dağıstan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili Kadir Y., gözaltına alındı.

Kavgada hayatını kaybeden Dağıstan'ın cenazesinin Yeşilöz mezarlığında defnedileceği öğrenildi. - ÇANKIRI