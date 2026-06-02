Çerkezköy\'de apartman yangını paniği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe sebep oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın, Çerkezköy ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kalyoncu Sokak üzerindeki Oruç Apartmanı'nın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, daireden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü.

Yangın sırasında dumandan etkilenen bazı vatandaşlara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Kısa süreli gerginlik yaşandı

Olay esnasında apartman sakinleri arasında zaman zaman kısa süreli gerginlik yaşanırken, polis ekipleri duruma müdahale ederek tartışmanın büyümesini önledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ