Çermik\'te Saman Yüklü Kamyon Devrildi

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde saman yüklü kamyon devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Çermik ilçesinde Kızılçıbuk ve Alabuğday mahalleleri arasında saman taşıyan kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Samanlar yola savrulurken çevredeki vatandaşların yardım ettiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.