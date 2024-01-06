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Cesedi derede kilometrelerce sürüklenmişti: Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Cesedi derede kilometrelerce sürüklenmişti: Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Sakarya'da şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nde hareketsiz bir şekilde ilerleyen cesedin çıkarıldığı noktadan 6 kilometre uzaklıkta motosikleti bulundu. 2 çocuk babası olan Turan Görgülü son yolculuğuna uğurlandı. Polis, sır ölümle ilgili incelemelerini sürdürüyor.

Cesedi derede kilometrelerce sürüklenmişti: Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı
06.01.2024 - 22:52,  Güncelleme: 23:06
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Cesedi derede kilometrelerce sürüklenmişti: Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı

Cansız bedeninin çıkarıldığı yerden 6 kilometre uzaklıkta motosikleti bulundu

Derede cesedi bulunan 2 çocuk babası son yolculuğuna uğurlandı

SAKARYA - Sakarya'da şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nde dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Vatandaşların görüp ihbar ettiği ve suda kilometrelerce sürüklenen 50 yaşındaki Turan Görgülü'nün cansız bedeninin çıkarıldığı noktadan yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta motosikleti bulundu. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Görgülü son yolculuğuna uğurlanırken, polis sır ölüme ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

Acı olay, dün akşam saatlerinde şehir merkezinden geçen Çark Deresi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine yakın noktada vatandaşlar suda hareketsiz bir şekilde ilerlemekte olan cansız erkek cesedi ile karşılaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilen olay üzerine ekipler teyakkuza geçti. Bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, hızla akan Çark Deresi üzerinde ilerleyen cansız bedeni çıkarabilmek için uzun uğraş verdi. Ceset, görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta, suya giren AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Vücudunda darp ve kesici alet izine rastlanılmadı

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, vatandaşların meraklı bakışları arasında sudan çıkarılan cesedin 50 yaşındaki Turan Görgülü'ye ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Görgülü'nün cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan otopside Görgülü'nün vücudunda darp ya da kesici alet izine rastlanmadı.

Motosikleti yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulundu

Öte yandan, yaşanan sır ölüme ilişkin çalışmalarını genişleten polis ekiplerinin, Görgülü'nün motosikletini, cansız bedeninin çıkarıldığı yerin yaklaşık 6 kilometre uzaklığında bulunan Bölge Adliye Mahkemesi mevkiinde bulduğu öğrenildi. Konuya ilişkin inceleme sürüyor.

Son yolculuğuna uğurlandı

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan Adli Tıp Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Turan Görgülü'nün cenazesi ailesine teslim edildi. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Görgülü, Adapazarı Mithatpaşa Mahallesi Kentpark Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Cesedi derede kilometrelerce sürüklenmişti: Sır ölümde yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika


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