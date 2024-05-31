Çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

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Karabük'te araması bulunan 18 şahıs yakalanırken, 6 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği (GBT) ekipleri tarafından il genelinde 24-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 18 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası aranması olan 2, 3-5 yıl arası aranması olan 1, 5-10 yıl arası aranması olan 3 şahıs olmak üzere toplam 6 kişi tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK