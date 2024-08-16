Çeşme\'de 40 Kilo Kokain Ele Geçirildi

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Çeşme Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında büyük bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Operasyonda, tam 40 kilo kokain ele geçirildi. Bu, Çeşme'de tek seferde ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

Gümrük Muhafaza ekipleri, Almanya'dan İtalya'ya ve oradan da Çeşme'ye gelen bir TIR aracını risk analizi kapsamında X-ray kontrolüne sevk etti. X-ray kontrolünden geçeceğini anlayan araç sürücüsü, liman sahası içinde sakladığı kokaini başka bir araç sürücüsüne teslim etmeye çalıştı. Ancak bu sırada Gümrük Muhafaza ekipleri, kameralarla sahayı izliyordu. Hızla harekete geçen ekipler, Türkiye giriş kapısında aracı durdurup arama yaptı ve çanta içerisinde 40 kilo kokain ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında, iki araç sürücüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor. - İZMİR