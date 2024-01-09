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Çeşme'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Çeşme'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Çeşme ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada eski muhtar, tabancayla karı-koca çiftine ateş açarak bir kişinin ölümüne neden oldu. Eski muhtar tutuklandı.

Çeşme\'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
09.01.2024 - 01:47,  Güncelleme: 01:48
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İzmir'in Çeşme ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada karı-koca çifti, tabancayla vuran ve bir kişinin ölümüne neden olan eski muhtar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gündüz saatlerinde Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallenin eski muhtarı Ş.K., arazi anlaşmazlığı nedeniyle Bilen Dolma ve karısı E.D. ile tartıştı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ş.K, yanında bulunan tabancayla karı-kocaya ateş açtı. Kurşun yağmuruna tutulan çiftten Bilen Dolma olay yerinde hayatını kaybederken, karısı E.D. ise elinden vuruldu. Olayın faili olan eski muhtar Ş.K., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.D. isimli kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Katil zanlısı tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan eski muhtar Ş.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çeşme'de arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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