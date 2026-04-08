Çeşme\'de Dronlu Trafik Denetimi

Çeşme gişelerinde otoyol jandarma ekipleri tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştiriliyor. Uygulamalarda araç akışı ve kural ihlalleri havadan izleniyor.

Bölgede gerçekleştirilen denetimlerde trafik akışı anbean takip ediliyor. Sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığı da ekipler tarafından havadan kontrol ediliyor.

Güvenlik için kesintisiz takip

Ekiplerin bölgedeki denetim faaliyetleri kararlılıkla devam ediyor. Hem trafik güvenliğini artırmak hem de ihlallerin önüne geçmek amacıyla uygulamaların kesintisiz şekilde sürdürüldüğü bildirildi. - İZMİR