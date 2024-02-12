Çeşme\'de kara para aklama operasyonunda 6 şüpheli daha tutuklandı

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İzmir'in Çeşme ilçesinde bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi göstererek "kara para" aklama girişimine yönelik düzenlenen operasyonun ikinci ayağında gözaltına alınan 6 şüpheli daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı böylelikle 12'ye yükseldi.

Bazı şirketlerin evrak üzerinde ihracat yapılmış gibi gösterip parasını almak için Çeşme Gümrüğü'ne başvurması ancak böyle bir işlemin sistemde görünmemesi üzerine Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada 4 gümrük memuru ve şirket yetkilisi olarak görünen 2 vatandaş, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çeşme Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 11 Ocak'ta gözaltına alınmışlardı. Yapılan işlemin tamamen kara para aklama girişimi olduğu öğrenilirken, söz konusu rakamın 1 milyar doları geçtiği belirtilmişti. Olayın bahis çeteleri veya uyuşturucudan elde edilen paranın temizlenerek sisteme dahil edilmeye çalışıldığı sırada ortaya çıktığı, yapılan inceleme sonrasında şirket veya şirketlerin böyle bir ihracat gerçekleştirmediği öğrenilmişti. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Gümrük memuru benzer suçlardan ihraç edilmiş

Devam eden soruşturmada teknik takip ve tutuklanan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve toplanan deliller neticesinde tutukluların birlikte hareket ettiği değerlendirilen toplam 7 şüpheli şahıs daha tespit edildi. Geçtiğimiz perşembe günü İzmir, İstanbul ve Gaziantep illerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında bir dönem Çeşme ilçesinde gümrük memuru olarak görev yapan ancak benzer suçlamalardan dolayı 2017 yılında görevinden ihraç edilen S.Y., firma sahipleri ve beyanname düzenleten şahısların da olduğu toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi.

Tutuklu sayısı 12'ye yükseldi

İzmir'de gözaltına alınan 5, Gaziantep'te 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. N.Ç., S.T., C.A., H.S., S.Y. ve T.M. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyonda tutuklu sayısı böylelikle 12'ye yükseldi. - İZMİR