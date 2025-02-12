Çeşme\'de Narkotik Operasyonu: 5 Tutuklama

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İzmir'in Çeşme ilçesinde Ocak ayında narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda yakalan 14 kişiden 5'i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çeşme Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Ocak ayı içerisinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında 12 operasyon düzenlendi. Baskın yapılan adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 26 kök kenevir bitkisi, 2 kilo 99 gram esrar-skank, 4 gram kokain, 18 adet sentetik ecza, 1 adet tabanca ve 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Ayrıca yapılan çalışmalarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 5'i tutuklanırken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR