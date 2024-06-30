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En mutlu günü için gittiği yer sonu oldu

Çeşme'de ormanlık alandaki yangın 10 saat sonra kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın 10 saat sonra kontrol altına alındı.

İzmir'de gün boyunca kentin bir çok ilçesinde ormanlık alanlarda yangınlar meydana geldi. İzmir'in turistik Çeşme ilçesi Germiyan Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 14.34'te çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri havadan ve karadan gün boyunca müdahalede bulundu. Alevler, yaklaşık 10 saatlik etkin müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Menderes ve Selçuk ilçesindeki yangınlarla mücadele ise sürüyor.