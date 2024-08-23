Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilogram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilogram Madde Ele Geçirildi

Çeşme\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilogram Madde Ele Geçirildi

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

23.08.2024 22:24
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İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1.5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan şahıs çıkarıldığı mahkeme tutuklandı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekiplerince yürütülen operasyon kapsamında, Çeşme ilçesi sınırları içerisinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen M.Y. isimli şahsa yönelik, uzun süreli takipler sonucunda, şafak vakti operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonla şahsın evinde ve aracında adli arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda, yaklaşık 1.5 kilogram kokain, eroin, skunk ve esrar maddesi olduğu değerlendirilen uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği düşünülen Türk Lirası, Dolar ve Euro ele geçirildi. Şüpheli M.Y., adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çeşme'de Uyuşturucu Operasyonu: 1.5 Kilogram Madde Ele Geçirildi - Son Dakika

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