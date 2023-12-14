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Çete, otel sahibini ihaleye sokmamak için vurmuş

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonla çökertilen yerel suç örgütü üyesi Nedim Baybaşin ve 5 adamının gözaltına alındığı olayın perde arkası aralandı. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanan çete lideri ve üyelerinin; Büyükçekmece'deki bir otelde geçen yıl Ağustos ayında bir otel lobisinde yaşanan silahlı saldırıda Osman G. ve yabancı uyruklu B.A.'nın vurulduğu olayla ilgili gözaltına alındıkları öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün kamuoyuna yansıttığı Kafes-18 operasyonu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenmiş, yerel suç örgütü elebaşı Nedim Baybaşin ve 5 adamı gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde düzenlenen operasyonun perde arkasına ulaşıldı. İhaleye fesat karıştırmakla suçlanan çete lideri ve üyelerinin; Büyükçekmece'de geçen yıl Ağustos ayında bir otel lobisinde yaşanan silahlı saldırıda Osman G. ve yabancı uyruklu B.A.'nın vurulduğu olayla ilgili gözaltına alındıkları öğrenildi.

Kendi kardeşi de gözaltında

Operasyonun, 42 milyon TL bedelle icradan satışa çıkacak olan bir arsa yüzünden, otel sahibi olan Osman G. ve Özbek uyruklu B.A.'nın silahla yaralandığı olayla ilgili yapıldığı öğrenildi. İddiaya göre, arsalarını icraya kaptıran Osman G., geri almak için ihaleye girmek istediği, suç örgütü Baybaşin ve adamlarının zorla engel olmaya çalıştığı ileri sürüldü. Otelinde vurulan Osman G.'nin olaydan sonraki ifadesinde, kendi kardeşi ve Baybaşin'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

Yaşanan olay sonrasında vurulan iki kişinin şikayetlerini çekmesi için de tehdit edildiği tespit edildi.

Organize polisi araştırmalarda Nedim Baybaşin öncülüğünde kurulduğu belirtilen çetenin "Silahla Kasten Yaralama", "Tehdit ve Yağma" suçlarını işlediği tespit edildi. Sekiz şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda Nedim Baybaşin ve 5 adamı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, ve 21 mermi ele geçirildi.

Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin polisteki ifade işlemleri sürüyor.