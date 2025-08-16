Çevre İhlaline 4,6 Milyon TL Ceza - Son Dakika
Çevre İhlaline 4,6 Milyon TL Ceza

Çevre İhlaline 4,6 Milyon TL Ceza
16.08.2025 12:09
2024’te 16 kişiye çevre kanunu ihlali nedeniyle toplam 4,6 milyon TL ceza uygulandı.

2024 yıllarında 2872 sayılı Çevre Kanunu'nu ihlal eden 16 kişiye toplam 4 milyon 622 bin TL idari para cezası uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 11. Bölge Müdürlüğü; doğayı, çevreyi, biyoçeşitliliği ve hayvanları koruma faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2023'te 9 kişiye suçları tespit edildiğinden 2 milyon 198 bin TL, 2024 yılında ise 7 kişiye 2 milyon 424 bin TL idari para cezası olmak üzere toplam 4 milyon 622 bin TL idari para cezası verildi. 2025 yılı ilk 7 ayında ise şu ana kadar tüzel ya da gerçek şahsa 2872 sayılı Çevre Kanunu'na muhalefetten cezai işlem uygulanmadı.

Tabiatı koruma, biyoçeşitliliğin önemi ve biyokaçakçılık faaliyetleri kapsamında ayrıca bu yıl içerisinde DKMP tarafından verilen 150 kurum görüşünden 100 bin TL gelir elde edildi. Ayrıca okullarda 12 kez verilen tabiat eğitimlerinde 540 öğrenciye bilgi verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

