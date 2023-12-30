Çevresindeki binalar boşaltıldı, 15 katlı bina yıkıldı

Çökme riskine karşı çevresindeki ağır hasarlı binalar boşaltılmıştı, 15 katlı bina böyle yerle bir oldu

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çökme riskine karşı çevresindeki binalar boşaltılan 15 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. O anlarsa kameraya yansıdı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz günlerde Çay Mahallesi'ndeki bir bina, yıkım esnasında diğer ağır hasarlı 15 katlı binaya zarar vermişti. Zarar sonrası binanın çökme riskine karşı çevrede bulunan Baysal ve Bulvar Apartmanlarının A ve B bloklarında toplam 40 daire tedbir amaçlı tahliye edilmişti. Çevredeki vatandaşları tedirginlik içerisinde bırakan 15 katlı ağır hasarlı bina bu gün iş makinasıyla kontrollü olarak yıkıldı. Yıkım esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken binanın yerle bir olma anı kameraya yansıdı