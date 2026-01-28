Aziz İhsan Aktaş duruşmasında savunma yapan Ceyhan Belediye Başkanı "Ortada bir rüşvet yok bir ticaret var, suçsuzum"

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada savunma yapan tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar "Aziz İhsan Aktaş ile babam ticaret yapmıştır. Aktaş bu ticaretin kazanan tarafıdır. Aldığı malların bile bedelini ödemeyen adamın rüşvet verdiği para nerede? Ortada bir rüşvet yok bir ticaret var. Ben suçsuzum. 9 aydır tutukluyum" dedi.

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen ve liderliğini Aziz İhsan Aktaş'ın yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianame kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar savunma yaptı. Aydar "Aziz İhsan Aktaş'tan 300 bin dolar para almadım. Babamla yaptığı bir ticaret vardır. Babam daire satmış ve bu daireyi sattığını söylüyor. Aziz İhsan Aktaş sadece babama 4 milyon TL ödeme yapmıştır. Türkiye'de ticaret yapmak suç değildir. Dairenin değeri savcılığın tespit ettiği gibi 16 milyondur. Babam zaten ev sattığını kabul ediyor. Şayet evin parasının hepsi ödenseydi, niçin evin üzerindeki ipotek kaldırılmadı. Şunu da belirtmek isterim; ben babamın hiçbir ticari ilişkisine dahil olmadım. Babam Türkiye çapında müteahhitlik yapmaktadır. Aziz İhsan Aktaş ile babam ticaret yapmıştır. Aktaş bu ticaretin kazanan tarafıdır. Aziz İhsan Aktaş ile ilk karşılaşmam babamın yaptığı tatil sitesinde olmuştur. Ben de o sitede oturmaktayım. Ben de bir etkinlik için İstanbul'a gittiğimde komşuluk ilişkisinden dolayı iadeyi ziyaret yaptım. Aziz İhsan Aktaş, ailemizin kötü günlerinde her zaman yanımızda olmuştur. Aziz İhsan Aktaş'a 2 adet daire bir araba satılıyor. Toplam 20 milyon. O dönem tarihi ile Aziz İhsan Aktaş 20 milyon ödediğini iddia ediyor. Aldığı malların bile bedelini ödemeyen adamın rüşvet verdiği para nerede? Ortada bir rüşvet yok bir ticaret var. Ben suçsuzum. 9 aydır tutukluyum" dedi. - İSTANBUL