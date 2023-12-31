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Ceyhan'da baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Ceyhan'da baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü

Adana'nın Ceyhan ilçesinde baba ve oğula evlerinin önünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda baba ağır yaralandı, oğlu ise hayatını kaybetti. Saldırının ardından polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

31.12.2023 - 08:24,
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Ceyhan'da baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü

ADANA - Adana'nın Ceyhan ilçesinde baba ve oğula evinin önünde silahlı saldırı gerçekleştirildi. Gerçekleşen silahlı saldırıda baba ağır yaralanırken oğlu hayatını kaybetti.

Olay, saat 00.30 sıralarında Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. TOKİ evlerinde oturan Nihat Öztalum ve oğlu Muhammed Öztek evlerinin önünde kimliği bilinmeyen kişi yada kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vatandaşlar tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Öztek, acilde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Durumu ağır olduğu belirtilen baba Nihat Öztalum ise ön tedavinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Ceyhan\'da baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Ceyhan'da baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ceyhan'da baba ve oğula silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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