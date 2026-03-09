Ceyhan'da Depo Yangını: 40 Güvercin Telef Oldu - Son Dakika
Ceyhan'da Depo Yangını: 40 Güvercin Telef Oldu

09.03.2026 09:49
Adana Ceyhan'da bir evin deposunda çıkan yangında 40 güvercin telef oldu. Yangın mangaldan başladı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangında, 40 güvercin telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, yangın, dün akşam saatlerinde Sirkeli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Tahsin K.'ya ait evin bahçesindeki deponun yanında iftar saatinde mangal yapan aile, yemek sonrası ateşi söndürdüklerini düşünüp misafirliğe gitti. Rüzgarın etkisiyle mangaldaki ateşten savrulan kıvılcımlar kuru yapraklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler depoyu sardı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında depodaki malzemeler kullanılamaz hale gelirken, 40 güvercin de telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Ceyhan, Adana, Çevre, Son Dakika

