Ceyhan'da Dondurmacıya Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Ceyhan'da Dondurmacıya Silahlı Saldırı

Ceyhan\'da Dondurmacıya Silahlı Saldırı
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Ceyhan'daki dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem, silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurmacıya düzenlenen silahlı saldırıda 29 yaşındaki çalışan Yusuf Erdem hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerindeki Çamlıyol İnönü Bulvarı'ndaki bir dondurmacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir şahıs dondurmacıya motosikletle gelerek iş yerinde çalışan Yusuf Erdem'e (29) tabancayla ateş açtı. Yusuf Erdem kanlar içerisinde yere yığılırken bu sırada ismi henüz öğrenilemeyen bir şahısta yaralandı.

Saldırgan kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırırken polis ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.

Yaralılardan Yusuf Erdem, durumunun ağırlaşması üzerine Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Erdem, gece saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yusuf Erdem, Güvenlik, 3. Sayfa, Ceyhan, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ceyhan'da Dondurmacıya Silahlı Saldırı - Son Dakika

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